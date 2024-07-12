蘇煥智：蔡政府政風無底線　蔡論文案是大事

蘇煥智。（中評灶 資料照） 中評社台北7月12日電（記者 黃筱筠）民進黨籍前海基會董事長鄭文燦因桃園市長任內土地開發案涉貪，桃園地院11日下午2點第三度召開羈押庭，確定收押禁見。前民進黨籍台南縣長蘇煥智接受中評社訪問表示，鄭文燦被收押，不只鄭的政治路沒了，對民進黨來說影響巨大，未來檢調藍綠都辦。他也說，蔡英文的論文部分，可能前台大教授彭文正會繼續追，若變成調查案就是大事，涉及“總統”詐騙問題，會有刑責問題。



蘇煥智感嘆，鄭文燦會做這些事情，有一個很大關鍵是蔡政府政風沒有底線、隻手遮天，現在民進黨更奇怪，抵抗“國會”調查權，這很矛盾，賴清德說要政治清明，卻不要“國會”調查權，拼全力拒絕，真的很奇怪，現在青鳥行動要怎麼搞下去。



鄭文燦的律師團之一陳永來離開法院前強調將依法提出抗告。有律師背景的蘇煥智說，根據高院之前裁判理由，駁回鄭文燦抗告可能性蠻高的。高院雖然有一個可能性，會給地院一個面子，發回一次再開庭機會，但這樣可能性相對是比較低，鄭文燦要抗告應該難成功。



蘇煥智在2018年以前是民進黨籍，曾擔任民進黨籍“立委”，在2001年到2010年間擔任台南縣長，台南縣市合併改為“直轄市”後，由賴清德擔任台南市長。蘇煥智2018年3月宣布退出民進黨，並在2019年成立台灣維新黨。台灣維新黨已於今年3月召開第2屆第3次黨員大會決議解散。



蘇煥智表示，檢察官6月3日已針對華亞科技園區擴大方案中，爭議中的9.5公頃的自辦農地重劃會的重要幹部，也同時是送賄的地主們包括重劃會的主導者、台塑集團總管理處前總經理楊兆麟等人實施搜索。院方上週更裁讓楊以新台幣1000萬元交保，鄭文燦若交保是有可能串供。目前是金流、送錢要有證據力，這才是羈押關鍵。

