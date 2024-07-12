中評鏡頭：屏東這座蔣中正塑像　很隱密

這座蔣中正塑像，1984年所建，基座有“反攻大陸 拯救同胞”、“民族救星”。（中評社 蔣繼平攝） 中評社屏東7月12日電（記者 蔣繼平）屏東縣新園鄉的浙江大陳島撤台民眾聚落“中興新村”，社區最深處的中正公園有座蔣中正塑像，地點隱密加上社區封閉，不為外人所知，直被面臨“轉型正義”拆除命運才被外界注意。雖然該公園目前荒煙蔓草，但這座塑像十分完整，公園處處可見早期的精神標語，在深綠的南台灣可說十分少見。



“中興社區”位於屏東縣新園鄉五房路上，為當初“大陳義胞”遷台後的聚落，目前人口約百戶，約2至3百人左右，社區內最深處有一座“中正公園”，有一座蔣中正塑像，1984年所建，基座有“反攻大陸 拯救同胞”、“民族救星”，塑像正後方有一面“永懷領袖”精神牆，甚至還有一座“大陳來台三十週年”紀念碑。不過該座中正公園近年因社區人口老化凋零、年輕人外移因素，環境沒有整理，不過還是可見“毋忘在莒、端正禮俗”的早期精神口號，除了一座感恩亭，公園還有模擬浙江大陳島的地形圖，相當具有特色。



中興社區今年5月收到政府公文因佔用公有地要求拆除社區內的蔣中正塑像，因此社區向國民黨“立委”蘇清泉陳情，希望保留這座蔣中正塑像，同時也希望藉機凝聚團結力，號召社區著手整理，重新整頓公園環境。中興社區發展協會理事長王華雲表示，這座蔣中正塑像在社區深處，外人比較少知，十幾年前曾在228遭人撥漆，後來居民都有警覺，就沒再發生破壞事件。



大陳新村分散全台各地，指的是1955年從浙江大陳島等撤退到台灣民眾的安置聚落，當時撤台者共1萬餘，加上軍隊共計2萬8千人。台灣政壇上知名的大陳人後代有民進黨籍陸委會副主委梁文傑、中國國民黨籍“立委”羅智強、前“交通部長”葉匡時等。