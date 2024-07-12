中評關注：黃國昌爆料猛　鄭文燦案往上燒？

鄭文燦涉嫌在華亞科技園區土地開發案中收賄遭羈押禁見。黃國昌日前爆料，時任府秘書長吳釗燮曾函請行政院處理。（取自黃國昌質詢簡報） 中評社台北7月12日電（記者 黃筱筠）前海基會董事長鄭文燦涉貪遭收押禁見，台灣民眾黨“立委”黃國昌日前加碼爆料，有關於華亞科技園區土地開發案，不只鄭文燦一人，還需要上層“一條龍”服務。並出示“總統府”前秘書長吳釗燮“總統府”用籤，以及時任“行政院秘書長”卓榮泰署名的公文，當時“院長”就是賴清德，這個爆料恐怕指涉蔡英文以下的整個民進黨執政，連賴清德擔任過“行政院長”都沒能撇清與這個開發案的關係。



根據黃國昌整理的時序表，鄭文燦收受華亞科技園區土地開發案新台幣500萬賄款，主持會議後向“行政院”爭取核定為“國家”重大建設，以便辦理農地變更。涉嫌行賄的廖俊松另向“總統府”陳情，時任“總統府”秘書長吳釗燮函覆指“‘總統’至為重視”，已函請“行政院”處理；時任“行政院秘書長”卓榮泰也立即函文“內政部”交辦。然後廖俊松拿“政院”函回報鄭文燦，全案打通關節。



這個爆料時間點有點特別，是在鄭文燦交保之際。如果是賴清德當“行政院長”時秘書長卓榮泰快速函文“內政部”辦理，雖然沒有對價證據，但吳釗燮指示蔡英文至為重視，當時蔡政府上下是否知情難撇清關係。鄭文燦現在確定羈押禁見獲准，賴正府是否也在設下防火牆，避免往上延燒？就算沒有燒到蔡英文，也可能燒到卓榮泰，卓現在又是“閣揆”，鄭文燦涉及貪污案，綑綁的是整個民進黨，蔡政府、“賴政府”整個民進黨執政都會蒙上貪污陰影。



黃國昌火力猛烈，這項“一條龍”服務的爆料，上層可能難查金流關係，但對民進黨形象大傷。尤其，鄭文燦事件發生會讓外界質疑，蔡政府執政8年應該不只這一件，黃國昌爆料會不會加速各地檢調開始檢視民進黨的貪腐事件，民進黨執政各縣市首長、局室等，很可能都會是檢調要調查的目標。



民進黨為了減弱黃國昌爆料力道，一再嘲諷黃國昌在“司法院”大法官“憲法”法庭的表現、回應等，就連選舉罷免法的修法，也不用拿出黃國昌過去說的話調侃一番，就是希望降低黃國昌爆料公信力。但黃幾度爆料“國防部”用陸製逆變器或是路由器等，都讓“國防部”官員吱吱嗚嗚，最後承認爆料內容。因此，信任黃國昌報料者可能比相信民進黨執政清廉者多。只要黃國昌繼續爆料下去，往上延燒的可能性大增。

