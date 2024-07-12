鄭文燦遭羈押　凌濤：遲到七年的正義

國民黨桃園市議員、智庫副執行長凌濤受訪。（中評社） 中評社台北7月11日電（記者 張嘉文）民進黨籍前海基會董事長鄭文燦因桃園市長任內土地開發案涉貪，歷經檢方與院方的激烈攻防，桃園地院11日下午2點第三度召開羈押庭後裁定收押。中國國民黨桃園市議員、政策會副執行長凌濤11日晚上受訪時表示，這是遲到七年的正義，他們追了鄭文燦的弊案兩年多，鄭多次對他提告，終於讓部分真相還他清白，不信真理喚不回。



凌濤也說，由他發起的“桃園市議會專案小組”，也一定追查到底。調查現在才進到深水區，絕對不退，呼籲民進黨不要阻礙他成立這個小組，如果沒有弊案就不用擔心，會依照事實來追查。



桃園地院11日下午2點重開羈押庭，檢方仍由主任呂象吾、檢察官陳嘉義出戰鄭文燦的3位資深律師陳永來、游琦俊與鄧翊鴻進行檢辯交鋒，最終法官裁定羈押鄭。



凌濤11日晚上在國民黨中央黨部受訪時對此表示，看到鄭文燦被收押，他感概萬千；我們努力了整整兩年，事涉千億、有多少壓力、揭發了多少事證，鄭文燦多次對他提告，終於讓部分真相還我清白，這是不信真理喚不回。



凌濤也說，但這個案子歷經桃檢二次抗告、高院二次發回、三次羈押庭，過程經歷院檢大鬥法、蒙上新潮流政治內鬥陰影，賠上了人民對於司法的信賴。呼籲在鄭文燦羈押後，桃檢能一案一案調查清楚。

