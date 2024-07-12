鄭文燦上手銬進囚車　抵看守所須查肛門

鄭文燦11日遭收押禁見前的最後身影。（中評社 盧誠輝攝） 中評社桃園7月12日電（記者 盧誠輝）民進黨籍前海基會董事長鄭文燦因桃園市長任內土地開發案涉貪，桃園地院11日下午2點第三度召開羈押庭。歷經近4個小時的激烈攻防後，桃園地院在下午5時57分裁定鄭文燦羈押禁見。鄭文燦在晚間7點從桃園地院搭乘囚車直接前往桃園看守所報到，下車時雙手上銬，待法警檢查身體包含肛門等器官後，才被所方安排進入囚房。



按照規定，被告遭羈押後，會由法警當庭上銬，再搭乘囚車前往看守所，但因鄭文燦的羈押庭未公開，且鄭是在桃園法院地下室搭乘囚車，囚車開出停車場後直接開往桃園看守所，因此大批媒體都僅能拍攝車進車出的畫面，並沒有辦法看到鄭文燦雙手上銬。



對此，桃園監獄副典獄長許國賢表示表示，鄭文燦搭乘囚車抵達看守所時，手上有上銬，待法警幫鄭解開手銬後，再進行身體檢查，一切都是按照一般羈押被告的流程與程序在走。



據瞭解，一般遭羈押禁見的被告，進入看守所後先要脫光衣服檢查身體，並讓法警檢查頭髮、嘴巴中和肛門內有無藏違禁品。由於看守所內的囚房都裝有監視器，因此在囚房內的一舉一動都會被管理員看得一清二楚，且囚房內並未安裝冷氣，在現在動輒超過35度的高溫中，4人擠在一間囚房肯定不好受。



根據桃園監獄的網上資料顯示，明天早餐的菜色包括麥茶、草莓饅頭和果醬，午餐有什錦雞丁、酥炸香腸、炒時蔬和仙草冰，晚餐為紅燒排骨、白菜滷、炒時蔬和紫菜排骨湯。



許國賢指出，看守所晚上9點就會熄燈就寢，照規定，鄭文燦的律師在12日上午8點30分後就可辦理接見，但因看守所的收容人很多，律師若要接見須依規排隊，所以也不一定當天就能見到收容人。