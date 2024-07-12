律師一早探監　鄭文燦早餐吃草莓饅頭配麥茶

鄭文燦的律師陳永來今日一早到桃園看守所辦理接見。（中評社 盧誠輝攝） 中評社桃園7月12日電（記者 盧誠輝）民進黨籍前海基會董事長鄭文燦因桃園市長任內土地開發案涉貪11日遭收押禁見，昨晚在桃園看守所度過羈押的首夜，鄭的律師陳永來一早8點35分就到看守所辦理會見，直到近10點才接見結束離開。昨夜未吃晚餐的鄭文燦，今日早餐是草莓饅頭配麥茶，還有果醬可以調味，吃下鄭在看守所內的首餐。



根據桃園看守所的規定，早上8點30分就可辦理接見，陳永來則在8點35分直接走進桃園看守所接見室辦理，直到上午9點55分才離開。陳離去時，面對大批媒體詢問，“鄭文燦的狀況如何？”、“是否有吃早餐？”等提問，只簡短回答“很好”、“謝謝”便快步離去。



根據桃園監獄的網上資料顯示，今天早餐的菜色包括麥茶、草莓饅頭和果醬，午餐有什錦雞丁、酥炸香腸、炒時蔬和仙草冰，晚餐為紅燒排骨、白菜滷、炒時蔬和紫菜排骨湯。不知道看守所這樣的菜色，鄭文燦是否吃得習慣？



桃園看守所昨晚原本通知媒體，今天早上將受訪談鄭文燦入所首夜的狀況，但在今早約9點突然喊卡，看守所低調表示，該說的昨晚都說過了，今天就不再另外說明了。



這幾天台灣都有30多度高溫，以鄭文燦較胖的體型，要與其他三名收容人擠在窄小，沒有冷氣的囚房，肯定是十分不好受。