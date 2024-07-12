蕭旭岑：賴清德讓鄭文燦落馬是一石多鳥

蕭旭岑接受訪問。（截自“千秋萬事”YouTube直播畫面) 中評社台北7月12日電／民進黨籍前海基會董事長鄭文燦因桃園市長任內土地開發案涉貪昨遭收押禁見，馬英九基金會執行長蕭旭岑今日受訪表示，鄭在民進黨內代表中間路線，桃園藍綠通吃的作法，用在兩岸也會較彈性務實，但這是賴清德不能容忍的路線。賴清德讓鄭文燦落馬是一石多鳥，除打擊黨內主要勁敵以外，再者，就是震懾蔡英文，並終結民進黨溫和兩岸路線。



蕭旭岑今天接受中廣節目《千秋萬事》主持人王淺秋訪問時表示，鄭文燦的兩岸路線比較中間，如果沒有落馬，再次選上重要的縣市首長，甚至在4年後賴清德民調一蹶不振的時候，重演2019年黨內挑戰現任“總統”的狀況也不是不可能。如果鄭文燦有機會坐上大位，他認為兩岸絕對是另一局面，雖不敢說會改變民進黨的“台獨”黨章，但至少擱置爭議，而這樣的兩岸路線是賴清德所不能容忍。



蕭旭岑分析，賴清德讓鄭文燦落馬是一石多鳥，除打擊黨內主要勁敵以外，再者，就是震懾蔡英文，讓蔡在民進黨內的政治影響力降到最低；最後則是兩岸路線的宣示，賴清德想要用的海基會董事長不是鄭文燦，而是之前傳出的前“監委”吳豐山。吳不僅是台南幫，還是“台獨”大老，這代表賴清德在兩岸路線上有自己的堅定想法，就是不要進行兩岸交流，因為和兩國論相違背。



蕭旭岑提到，美國在台協會（AIT）台北辦事處處長谷立言前天拜會賴清德時提及，美國將繼續支持台灣，這也符合美國長久以來以“台灣關係法”、三個聯合公報和六項保證為指導的“一中政策”，但府方發布的新聞稿卻未提及“一中政策”，這代表賴清德不接受一中，所以海基會董事長絕對不是像鄭文燦這樣的人選。



蕭旭岑擔憂，現在美國總統拜登的政權不穩定，谷立言強調一中政策，就是希望兩岸不要再有狀況，但賴清德利用美國情勢不穩，帶著新兩國論衝衝衝，所以兩岸接下來情勢會非常不穩定跟詭譎。

