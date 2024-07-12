“環境部長”首個環評就沒守利益迴避　藍砲轟

國民黨黨團召開記者會，抨擊彭啟明未利益迴避，重創環評公信力。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北7月12日電（記者 張嘉文）國民黨“立委”羅智強爆料，“環境部長”彭啟明上任所主持首場環評會的個案，是彭在擔任“天氣風險公司”總經理時的業主“達德能源”，曾有新台幣7千萬元合作案，該公司申請陸域風機環差審查案日前已通過，引發質疑。



對此，彭啟明回應表示，參加環評大會時都是用最高標準來要求自己。



中國國民黨籍“立委”羅智強、王鴻薇、林思銘今天召開記者會抨擊彭啟明，指他原被認為來自業界清流的，卻是“賴政府”第一個出現利益未迴避，重創環評公信力的官員。



羅智強認為“瓜田不納履，李下不整冠”，彭啟明擔任部長後，天字第一號通過的環境影響審查案，居然就是自己過去的業主，而不是其他受到社會關注的案件，彭顯然對達德這位老朋友很照顧，到底在急什麼 ？ 從民眾提供的截圖可以看到，現任達德公關部門的員工指出，在彭啟明跟賴清德共同出席的餐會上面，彭特地跟這位公關說“你們的環評通過了”向其道賀，根本是踩在利益迴避的規範上。



羅智強表示，從彭啟明過去主持的天氣風險管理公司的官網上，服務包含各類綠能環境監測及環評案，但是對於過去的合作對象卻是保密不公開，彭啟明應該要盤點自己的業主，也對外說清楚，否則只會重創公信力。

