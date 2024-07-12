大陸團大陣仗出席台北旅展　台官員缺席

2024台北國際夏季旅展暨海峽兩岸台北夏季旅展今日在台北世貿一館舉行開幕式。這是台灣方的開幕式。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北7月12日電（記者 張穎齊）2024台北國際夏季旅展暨海峽兩岸台北夏季旅展於今日在台北世貿一館登場，全場有30個公單位、近200家廠商、近600個攤位盛大展出。值得注意的是今年陸方有155名官員及業者來台參與，並設置70多個攤位，是疫後最大規模的大陸官員集體訪台。但台灣方面並無官員出席，並沒有形成兩岸官方接觸。



2024台北國際夏季旅展暨海峽兩岸台北夏季旅展雖在同一場地，等於是兩個展區，一邊是台灣，一邊是大陸，也各自舉行開幕式。大陸海旅會開幕式在早上9點，台灣方的台旅會在10點半。出席台灣場開幕式者包括台灣旅遊交流協會理事長張家祝、台灣旅遊交流協會執委會主委賴瑟珍、海基會副董事長兼秘書長羅文嘉、中國國民黨籍台北市長蔣萬安、花蓮縣長徐榛蔚、連江縣縣長王忠銘。



陸方這次有155名人員來台參與，包括29位文旅等系統官員，陣仗龐大。主持開幕式者有海旅會台北辦事處主任何婕以及大陸代表團團長、安徽旅遊協會副會長王靖等。台灣旅遊交流協會理事長張家祝、台灣旅遊交流協會執委會主委賴瑟珍也到場參與陸方開幕式以示友好。海基會副董事長兼秘書長羅文嘉並未參與陸方活動。



海峽兩岸展區9點先舉行剪綵儀式，並播放主賓省安徽推介影片、表演進行宣傳，氣氛熱絡，陸方官員全程皆未接受採訪。



在台灣方的開幕式上，海基會副董事長羅文嘉致詞表示，這次旅展張開手臂歡迎對岸旅客來觀光，是一個善意，為兩岸觀光交流打下良好基礎，希望未來我方也能到大陸交流。



台灣旅遊交流協會執委會主委賴瑟珍致詞表示，這次旅展600個攤位規模雖然不是最大，但最當令，秉持品質跟價值呈現4大特色，包括有最完整旅遊資訊；五星級飯店住宿券跟餐券，凸顯台灣旅遊並不貴；推動花蓮永續旅遊；還有多項舞台精彩表演，這次大陸有19位國寶級藝術大師來台，是另類的藝文饗宴。



2024台北國際夏季旅展暨海峽兩岸台北夏季旅展於12日至15日在世貿一館登場，陸方有11省、155名官員及業者獲准來台參加，其中文旅系統官員有29人、旅遊企業有107人，文化藝術相關工作人員有19人。安徽是這次旅展的主賓省，陸方團層級最高官員，也是安徽省文旅廳副廳長王靖。



台北旅展展出匯集全台品牌旅行社、郵輪船隊、五星飯店、特色民宿、縣市政府、星級餐券、美食伴手禮等一應俱全。



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