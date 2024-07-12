郭正亮：美撤出第一島鏈　已經漸布局二、三線

郭正亮。（中評社 資料照） 中評社台北7月12日電／中國大陸山東號航母率領3艘驅逐艦、護衛艦，在宮古島東南方520公里海域進行操演，2艘俄羅斯海軍護衛艦則從對馬海峽南下。前立委郭正亮指出，美國在撤出第一島鏈，已經逐漸把自己布局到第二線或第三線去了。



根據《中時新聞網》報導，郭正亮11日在政論節目《新聞大白話》中表示，最近美國在日本方面跟菲律賓做的動作，比如在菲律賓呂宋島，9月就要撤走堤豐中程導彈系統，12月美軍則要從沖繩撤走4000人到關島、撤走5000人到夏威夷。還有最近的環太平洋軍演，看看軍演的位置有多遠，已經到夏威夷那邊去了。



郭正亮強調，難道還看不出來，萬一第一島鏈發生戰爭，美國已經逐漸把自己布局到第二線或第三線去了，大概是關島、澳大利亞，還有夏威夷。而在第一島鏈可能只留濱海作戰團，一團大概衹有2千人。



郭正亮認為，這種大趨勢，日本當然看到了，所以日本當然會緊張。日本與菲律賓RAA（相互准入協定）是沒什麼用的，因為對中俄來講，對手是日美，重點是美國有沒有進來。可是現在看到的是美國在撤出，日本分別跟菲律賓、澳大利亞建立互惠協定，意義不大，因為這些國家都太弱了。



郭正亮更點出，中俄所在乎的是美國，就看美國有沒有進場。俄羅斯很明顯要進入亞洲了，未來它不會衹有在日本海、白令海峽那邊轉一轉。俄羅斯未來很有可能穿越台灣海峽到越南。