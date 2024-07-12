鄭文燦收押首日　友人急買內褲送進去

鄭文燦友人一早到桃園看守所消費合作社外門市部購買內褲為鄭送暖。（中評社 盧誠輝攝） 中評社桃園7月12日電（記者 盧誠輝）民進黨籍前海基會董事長鄭文燦因桃園市長任內土地開發案涉貪11日遭收押禁見，昨晚在桃園看守所度過羈押的首夜。一名自稱是鄭友人的男子上午9點半到看守所旁的消費合作社外門市部購物，原本購買超過上限新台幣2000元的生活用品與食品，經結帳櫃台提醒，把食品類全刪除後，堅持購買內褲為鄭文燦送暖，最後結帳金額共1992元。



一名頭戴黑色棒球帽、身穿深藍色POLO衫男子自稱是鄭文燦友人，約在上午9點30分到桃園看守所旁的消費合作社購物，在櫃檯看著牆上的販售物品明細表，仔細填寫了約10分鐘才到櫃台結帳。其他收容人的親友購物結帳時，櫃台人員都會再次詢問收容人的編號和姓名作確認，但鄭的友人到櫃台結帳時，櫃台人員看到大批媒體在旁拍攝，很識相地並未詢問鄭的個資。



結帳時，櫃台人員告知鄭的友人表示，“不能買超過2000元，你買到內褲、平口褲那裡就超過了，所以後面吃得沒辦法買！”鄭的友人則說“內褲、平口褲、牙膏、洗髮精、洗潔精和衛生紙這些日常用品一定要買，因為他不曉得裡面有沒有這些東西？”櫃台人員告知“他剛進來會給他牙膏、牙刷各一個，內衣、內褲各一件，衛生紙一包、香皂一個、毛巾一條，所以這些東西可以考慮先不要。”鄭的友人則強調“內衣、內褲一定要，先各買一件。”

