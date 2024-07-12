陳駿季坦承進口蛋有行政瑕疪　已移送檢調

陳駿季接受媒體採訪。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北7月12日電（記者 黃筱筠）“立法院”經濟委員會昨天在藍白“立委”席次優勢下，通過成立“進口蛋調查小組”。台“農業部長”陳駿季今天受訪說，事實上配合當時雞蛋缺乏，我們達到平抑物價，但是緊急採購過程中，有些行政瑕疵。特別是畜產會執行部分，“農業部”督導立場我們有行政調查，相關調查發現有些廠商與超思商業關係要釐清。但是“農業部”沒有介入廠商關係調查，我們也移請檢調調查。



郭國文以及林俊憲今天合辦“台南雙酪－酪梨牛奶活動”，“農業部長”陳駿季獲邀出席活動。



陳駿季表示，以“農業部”立場，相關檢調已經調查，“監察院”也在調查，我們靜待檢調單位與“監察院”調查，有任何弊端“農業部”決不寬待，但若沒有舞弊行為，也要還給同仁一個清白。



去年超思進口巴西雞蛋事件，近來爆出新疑點，原來前年超思就已接到進口日本雞蛋的訂單，但卻是財團法人中央畜產會與一家“亮采生物科技公司”簽訂進口貿易合約，再由超思進口。媒體追問超思跟亮采關係？



陳駿季說，關係要釐清但我們無法做到，移請檢調調查，這個商業關係我們無法釐清，才請檢調調查。至於付錢給超思合理嗎？“農業部”幕僚，則趕緊出來說謝謝，阻擋媒體繼續採訪。