兩岸台北夏季旅展　海旅會何婕推介美麗山水

“2024海峽兩岸台北夏季旅展”12日於台北盛大開幕。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北7月12日電（記者 鄭羿菲）“2024海峽兩岸台北夏季旅展”12日於台北盛大開幕，海峽兩岸旅遊交流協會（海旅會）台北辦事處主任何婕表示，兩岸各界在時隔三年後再度開展形式多樣的交流交往，2023年兩岸往來約300萬人次，其中台灣民眾赴大陸較去年增長了7.4倍，彰顯了兩岸文化同根的天然情感。期待更多台灣民眾由旅展出發，去大陸感受詩與遠方的無盡魅力。



“2024台北國際夏季旅展暨海峽兩岸台北夏季旅展”7月12日至15日於台北世貿一館登場。此次大陸有155人來台參展，其中公職人員有29人，今年率團來台層級最高官員為安徽省文旅廳副廳長王靖。海旅會台北辦事處主任何婕、安徽省文旅廳副廳長王靖、台灣旅遊交流協理事長張家祝、執委會主委賴瑟珍等人都出席上午的開幕式。



開幕活動以民謠“茉莉花”，搭配優美舞蹈拉開序幕。何婕致詞時表示，讀萬卷書，行萬里路，中華民族自古就將旅遊和讀書結合在一起，大陸幅員遼闊，每個省份都有著豐富多樣的地形地貌、民俗風情。美好安徽懷著迎客天下的熱情，帶著兩岸旅行商大會舉辦地的熱度，成為兩岸旅展的首個主賓省。

