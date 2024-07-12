盧秀燕擺功夫架式　宣布台中鍋烤節起跑

盧秀燕擺出功夫架式宣傳台中鍋烤節。（中評社 方敬為攝） 中評社台中7月12日電（記者 方敬為）中國國民黨籍台中市長盧秀燕今天主持“2024台中鍋烤節”宣傳記者會，宣布15日起跑為期1個月，她並擺出功夫架式，歡迎各路好漢夏天不要怕熱，踴躍到台中吃鍋、吃燒烤，就有機會抽到萬元抵用券、汽車等大獎！盧秀燕表示，去年辦理首屆鍋烤節，創造新台幣百億元產值，受到熱烈迴響，期待今年再創佳績，活絡台中經濟。



台中市政府經濟發展局12日在市政大廳舉辦第二屆“2024台中鍋烤節”起跑記者會，盧秀燕與台中市議員一同穿上廚師袍化身大廚，宣布本屆活動將自7月15日到8月15日“開鍋”，邀請各地好朋友到台中市品嚐美味的火鍋及燒烤料理。



宣傳記者會中並邀請日前畢業季爆紅的“東海大學沈家4姊弟”擔任嘉賓，沈家么子沈哲誌今年6月自東海大學畢業，3位姐姐特別拉著寫上“姊姊愛你”的紅布條合影，4姐弟都是俊男美女，因此在網路上爆紅。盧秀燕回歸記者老本行，現場訪問4姐弟最喜歡的台中鍋烤店家，互動趣味。



盧秀燕表示，火鍋燒烤是台中的特色飲食，“三步一鍋、五步一烤”，台中人一年365天，不管寒暑，都在吃火鍋或燒烤。去年市府為了振興經濟，推出了第一屆鍋烤節，大受好評，不但成功帶動了台中餐飲業的經濟，同時市民朋友們也可以把最喜歡的店家介紹給別人，被票選的店家生意大為提升，達到互惠多贏的局面。



經濟發展局表示，在地鍋烤業者推估占台中餐館或餐廳類的三分之一，去年舉辦鍋烤節後效益顯著，經估算去年家數約1400家、創造營業額約新台幣189億元，較於前年雙雙成長3.2%、21.09%，預料今年將創造更大的商機。