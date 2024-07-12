蔣萬安、徐榛蔚籲開啟兩岸大門非一團一團來

左起，王忠銘、徐榛蔚、張家祝、蔣萬安、賴瑟珍、羅文嘉。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北7月12日電（記者 張穎齊）2024台北國際夏季旅展暨海峽兩岸台北夏季旅展於12日至15日在世貿一館登場。陸方有11省、155名官員及業者獲准來台參加，其中文旅系統官員有29人。中國國民黨籍台北市長蔣萬安、花蓮縣長徐榛蔚當著海基會副董事長兼秘書長羅文嘉的面表示，希望推動兩岸觀光旅遊。徐榛蔚更直言，要開大門，不是只允許一團一團大陸團來。



今日上午台旅展舉行開幕儀式，與會的有台灣旅遊交流協會理事長張家祝、台灣旅遊交流協會執委會主委賴瑟珍、羅文嘉、蔣萬安、徐榛蔚、國民黨籍連江縣長長王忠銘、台北市議員闕枚莎等，還有多名各縣市府首長代表、旅遊業者、理事長們。開幕儀式現場約百多人。



蔣萬安致詞表示，羅文嘉的海基會，持續推動兩岸觀光旅遊，希望對岸朋友來台灣，體驗台灣的美好。



徐榛蔚致詞時則說，她要當著羅文嘉的面說，兩岸要好，是要開啟兩岸觀光之路，要實踐且不斷推進。不是只是開放一團、一團這樣來而已，而是要大開台灣的國門，讓對岸認識台灣，兩岸情誼更加深厚，更有助提振花蓮震後觀光。



旅展首日上午近萬人湧入，隨後眾人合影、進行開幕儀式。蔣萬安逛了一下台北市攤位，徐榛蔚去花蓮攤位、王忠銘去馬祖攤位，賴瑟芬偕羅文嘉看了一下台旅展其他攤位。但蔣、羅因有其他行程，尚未到海旅展參觀而先離去。