鄭文燦案水很深　凌濤籲司法查內鬼洩密

國民黨智庫副執行長、桃園市議員凌濤。（中評社 資料照） 中評社台北7月12日電／民進黨籍前桃園市長鄭文燦涉貪被羈押中，中國國民黨智庫副執行長、桃園市議員凌濤12日在臉書發文質疑，鄭文燦涉案的2大關鍵點，都有內鬼洩密。他要求“法務部長”鄭銘謙、“檢察總長”邢泰釗徹查“兩大內鬼”到底是誰？



凌濤指出，鄭文燦案從2018監聽譯文流出至今，包括鄭回台被約談、地院新聞稿揭示他的施姓秘書LINE的內容進行串證勾連，其中的兩大內鬼，“法務部長”鄭銘謙、“檢察總長”邢泰釗，有必要下令徹查！



凌濤列舉，1、2017年鄭文燦在官邸收授廖姓顧問兒子新台幣500萬贓款，隔年傳出獲知監聽譯文，知道要查辦，緊急退還500萬並佯稱是借貸。誰通風報信，這麼好心讓鄭文燦緊急下車的？2、地院裁定“羈押禁見”新聞稿裡面提及施姓秘書以Line進行串證，中間明確指出“其訊息內容與被告應訊時答辯方向相同”，可見被告於應訊前已經有管道得知檢察官之偵辦內容並擬妥答辯方向”。



凌濤質疑，鄭文燦甫從境外回台，7月5日晚上約談偵訊，鄭早先一步獲知訊息，對於檢調準備上門，早就有心理準備，又精準備妥答辯方向，又是誰洩漏情資？綠營律師為此開脫表示，鄭請三位律師有沙盤推演，但比對時間點根本邏輯不通。因為該案7月5日是第一次調查，約談前根本無從掌握檢調的案由及辦案方向，顯見根本有人事先告知。如果是鄭在海外就知道，那恐怕期間有更多人證、事證已可能被滅證。



凌濤強調，兩大內鬼背後到底是誰？有無任何高層介入操盤？此案司法檢調竟有“一隻看不見的黑手”在引導？府院、政黨派系、政商、檢調的水竟然這麼深，台灣人民透過此案是看傻了眼。