洪嘉鴻：鄭文燦能二進二已非常厲害了

洪嘉鴻律師。（中評社 資料照） 中評社台中7月12日電（記者 方敬為）民進黨籍前海基會董事長鄭文燦因桃園市長任內土地開發案涉貪11日遭收押禁見，律師團並於當晚9點將抗告書遞交桃園地院。律師洪嘉鴻接受中評社訪問表示，依經驗判斷，鄭的律師團抗告不易成功，畢竟已“二進二出”，這次法院裁定收押，必然是檢方有充分證據及理由，其實，鄭文燦二進二出已是其政治實力的展現，如今仍被羈押，很大機率是難以回天。



洪嘉鴻，國民黨籍，1959年出生，曾任屏東縣、台中市、高雄市地方法院法官、兩屆台中市議員、國民黨台中市議會黨團執行長。現為台中律師公會常務監事，主持泓嘉法律事務所。



鄭文燦遭疑涉貪案，改裁定新台幣1200萬元交保後，經檢方再提抗告，台灣高等法院二度發回更裁，桃園地方法院11日下午再度開羈押庭後，法官傍晚5點57分裁定收押禁見。桃園地院表示，鄭文燦案涉土地開發、尚有多人待查，鄭有政商影響力，且5日應訊前與祕書對話也有串證疑慮，應認有羈押之必要。鄭文燦律師團將提起抗告，後續發展，各界關注。



洪嘉鴻認為，鄭文燦的律師團抗告應該是沒有用，頂多是程序上提起抗告，但法院不太會接受，通常被告律師團的抗告不易成功，因為抗告成功就是交保，大部分是檢方的抗告比較有用，檢察官抗告須有足夠的證據及理由，才能合理聲請羈押，法官若認為被告沒有羈押的必要就會裁定交保，反之就是收押禁見。



洪嘉鴻指出，檢方偵辦鄭文燦案已蒐集到相關證據，且明確找到串證之疑慮，也因為如此，法官才會准押，所以看得出來檢方這次準備萬全，且很認真的掌握相關事證，尤其是鄭文燦透過通訊軟體與秘書傳訊，確有串證之虞，因此法院有充分理由可以裁定羈押。

