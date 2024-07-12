陳怡璇：別總拿旅遊祭旗　兩岸多交流免戰爭

台北市觀光發展協會理事長陳怡璇接受中評社訪問。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北7月12日電（記者 張穎齊）2024台北國際夏季旅展暨海峽兩岸台北夏季旅展於12日至15日在世貿一館登場，陸方有11省、155名官員及業者獲准來台參加，其中文旅系統官員有29人。台北市觀光發展協會理事長陳怡璇接受中評社訪問表示，陸委會對陸港澳實施橙色警戒（指非必要避免去），希望別總是以政治來拿旅遊業祭旗，兩岸多開放旅遊、遊客互訪，就不會發生戰爭。



陳怡璇，鼎運旅遊集團、百駿通運、綺樂文旅董事長，2021年起擔任台北市觀光發展協會理事長，歷任中華民國旅行業品質保障協會副理事長等。



陳怡璇表示，陸委會祭出橙色警戒，政治因素影響台灣觀光產業發展，任何政治力總是拿旅遊業來祭旗，讓他們旅遊業者有非常大的意見。當然這次政府終於允許155名大陸官員、業者來台，層級還有官方代表，台灣政府釋出點善意。



陳怡璇說，希望別因兩岸政治因素，影響兩岸人民交流，觀光是促進人與人之間最好媒介，兩岸互相有遊客互訪，就不會發生戰爭，很歡迎兩岸有關單位或人民相互交流，台灣盡量要把橙色警戒解除、禁團令解除，橙色警戒說非必要避免去陸港澳，真的對旅遊業殺傷力很大。



陳怡璇向中評社說，台灣到對岸旅遊，是有很大的市場，每年約600多萬人次去大陸玩，很多業者主要服務範圍是大陸，所以影響很大，有人說山不轉路轉，不去大陸、也能去其他國，但很多業者就單純只做大陸旅遊，兩岸旅遊沒有語言障礙，業務比較容易發展，中南部很多旅行者也只做大陸，生計影響很大。



她強調，希望台灣政府釋出些利多，但開不開放都取決於陸委會。