王忠銘：兩岸同文種　盼台降低橙色警戒

國民黨籍連江縣長王忠銘接受中評社訪問。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北7月12日電（記者 張穎齊）2024台北國際夏季旅展暨海峽兩岸台北夏季旅展於12日至15日在世貿一館登場，陸方有11省、155名官員及業者獲准來台參加，其中文旅系統官員有29人。中國國民黨籍連江縣長王忠銘接受中評社訪問表示，兩岸同文同種，彼此還有通婚，兩岸旅遊有善意才好，希望陸委會降低去陸港澳的橙色警戒（指非必要避免去），兩岸人民恢復到疫情前互動。



王忠銘，出生於連江縣，淡江大學教育政策與領導研究所，歷任連江縣副縣長、“交通部觀光局”馬祖風景管理處管理處長、連江縣政府參議、秘書長、企劃室主任、教育局長等職。



王忠銘表示，這次海峽兩岸旅展，是誠信的開始，希望慢慢變好，日前福建省福州市來馬祖的踩線團，剛才回去不久，他也希望還有下次的踩線團。這次夏季旅展，大陸有11省、155名官員、業者來台，這是好的經驗與開始，也是成功的一半。



王忠銘說，從福馬同城通開始，兩岸在旅遊方面都有釋出點善意，但因大環境的氛圍有時卡住，希望彼此別太多的揣測，對人民有利的事何樂而不為呢？



王忠銘向中評社說，從人民、旅遊界各個反應，當然希望政府將橙色警戒降低，讓兩岸人民互動恢復到疫情前。



他強調，兩岸同文同種，尤其是馬祖，血統、語言、文化習慣都與對岸一樣，到現在兩岸通婚、生活都很融入，當然希望兩岸人民和平共處，大家都有共同發展的機會。