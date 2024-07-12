民眾體驗福建蟳埔女“簪花圍”　誇讚獨特好看

福建攤位工作人員穿戴“蟳埔女”服飾，幫民眾介紹觀光資訊。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北7月12日電（記者 鄭羿菲）“2024海峽兩岸台北夏季旅展”12日於台北盛大開幕，與台灣有血緣歷史淵源的福建以“海絲起點 清新福建”為主題設攤，並將被列為大陸國寶級非遺的“蟳埔女習俗”在攤位上展出，民眾也可以現場體驗蟳埔女獨特的鮮豔花朵頭飾“簪花圍”，一個早上就有10多位民眾報名，體驗後的民眾也都誇讚很特別、好看。



台灣早期移民以福建、廣東為多數，但台灣並未常見“蟳埔女”的相關習俗，此次在兩岸夏季旅展中，讓不少民眾駐足感到好奇。蟳埔女是指生活在福建省泉州市蟳埔村，且有著獨特傳統風俗的漢族女性，其中又以梳螺旋髻與花環頭飾“簪花圍”為蟳埔女最具代表性的特徵。



“2024台北國際夏季旅展暨海峽兩岸台北夏季旅展”7月12日至15日於台北世貿一館登場，此次大陸有155人來台參展，並設75個攤位，其中公職人員有29人，今年率團來台層級最高官員為安徽省文旅廳副廳長王靖。



海旅會舉辦的兩岸夏季旅展，主要以主賓省安徽省作重點宣傳，食衣住行資訊樣樣都有，其他黑龍江、江蘇、浙江、福建、江西、山東、河南、廣東、廣西、海南、重慶11個省（區、市）也設攤位提供民眾參展文宣與旅遊資訊諮詢。