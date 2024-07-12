誰接任海基會董座？羅文嘉：等陸委會指示

羅文嘉出席2024台北國際夏季旅展開幕儀式致詞。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北7月12日電（記者 張穎齊）民進黨籍前海基會董事長鄭文燦因桃園市長任內土地開發案涉貪，昨遭羈押禁見。對於誰接掌海基會董事長？海基會副董事長兼秘書長羅文嘉12日表示，等待陸委會指示，海基會工作人員都會堅守崗位，對於司法任何事情，不做評論。



鄭文燦因桃園市長任內土地開發案涉貪，桃園地方法院昨日第三度開聲押庭，檢辯雙方經過4小時激烈攻防後，地院裁定羈押禁見，震撼政壇。



羅文嘉今日上午出席在台北世貿一館舉辦的2024台北國際夏季旅展開幕儀式前，接受媒體聯訪。



針對鄭文燦請辭海基會董事長後，誰接任？羅文嘉說，海基會其實是一個非常成熟的運作組織，目前還是正常運作，所有工作人員堅守崗位，把工作做好。至於其他的，等待陸委會的指示。



對於有民調顯示鄭文燦被收押這件事情，可能會影響800萬選民對民進黨的支持？羅文嘉表示，對於司法任何事情，不做評論，他希望海基會的角色、工作就是促進兩岸雙方的關係更緩和，讓雙方的社會還有人民的產業，尤其在今天觀光產業是一個很好的起點，能夠敲開一塊磚，然後帶動兩岸健康有序的雙向交流。



鄭文燦案是否會影響到海基會的工作？羅文嘉重申，海基會的同仁堅守崗位，把工作做好，就像這次旅展一樣，我們每個同仁都戰戰兢兢的，把手上的每一份工作做好。