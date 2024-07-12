綠營再提修兩岸條例　藍白再度合作封殺　

綠委沈伯洋等人提出兩岸關係條例相關修法遭藍白合作封殺。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北7月12日電（記者 黃筱筠）民進黨“立法院”黨團今天試圖在院會將有關於兩岸人民關係條例相關修法等增列為報告事項，但遭到台灣民眾黨提出建議退回程序委員會重新提出，中國國民黨籍“立委”也認同，藍白再度合作封殺，民進黨提出包括綠委沈伯洋兩岸人民關係條例相關修法。



民進黨今天在報告事項增列事項從第3案到第12案都是相關兩岸人民關係條例修法，主要是針對台灣地區進入大陸地區的管制與罰則的相關修法，但民眾黨對於相關條文一路建議退回程序委員會重新提出，國民黨也配合表決時按下贊成。



但表決到第10案時，民進黨籍“立委”沈伯洋等到民眾黨籍“立委”黃國昌前嗆聲，“你們為什麼要擋？講不出理由嗎？為什麼不能審查等”，其他綠委也在一旁唱和嗆民眾黨為什麼要擋，黃國昌雖一臉鐵青，但並沒有回嗆，忍住情緒。“立法院長”韓國瑜也要求各黨團要約束一下。



民進黨這次提出增列報告事項由不同綠委包括：沈伯洋、黃捷、吳秉叡、郭昱晴等提出修正《台灣地區與大陸地區人民關係條例》第9條以及第91條條文相關條文，主要是約束台灣地區人民赴大陸地區的相關規範與罰則。



表決時，“立法院”總席次113人，扣除正副院長，出席有110人，民進黨“立委”林淑芬前面表決時並未到場，最後幾案時才抵達現場一起進行表決。