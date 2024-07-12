國民黨團碾壓民進黨　選罷法修法逕付二讀

國民黨團成功將《公職人員選舉罷免法》修法逕付二讀。（中評社 楊騰凱攝） 中評社台北7月12日電（記者 楊騰凱）中國國民黨“立法院”黨團提案修正《公職人員選舉罷免法》欲加嚴連署，以防範綠營可能啟動的罷免大戰。修正草案今日送交院會闖關，綠委高喊“反對沒收民權”、“反對鳥籠罷免”，藍綠亂成一團，但國民黨團有人數優勢，最後成功碾壓民進黨，將修法逕付二讀。



表決過程中連無黨籍“立委”高金素梅都對民進黨開罵，由於高金素梅身兼內政委員會召委，曾兩度在內政委員會排審《公職人員選舉罷免法》修正草案，皆遭民進黨團佔領主席台杯葛議事，導致會議無法進行。今日高金素梅在議場內痛罵民進黨，她說“沒有討論，沒有民主”，就是民進黨自己。



根據國民黨團的修法版本，加嚴連署條件，包括罷免提議人、連署人皆需附上本人身分證影本。且身分證影本記載資料不明或影印不清晰，不能辨認連署人姓名、出生年月日或身分證字號，會應予刪除。



由於先前內政委員會審查《公職人員選舉罷免法》修法時，均遭綠營杯葛，導致會議開不成，國民黨團索性出招，今日直接在院會提案逕付二讀，將修正草案抽出委員會。



投票結果以贊成逕付二讀60票，反對51票，藍白聯手成功碾壓民進黨，將《公職人員選舉罷免法》修正草案逕付二讀。



會議中出現巧妙的一幕，那就是民進黨團總召柯建銘在場內調度，分發手板給綠委，帶領綠委們高喊反對。而國民黨團總召傅崐萁則因掌握人數優勢，老神在在坐在椅子上，等候表決。兩人的動作形成強烈對比。