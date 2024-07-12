選罷法逕付二讀通過　綠營抗議但沒引發衝突

民進黨團高舉牌子並在場中高喊反對鳥籠罷免等口號。（中評社 俞敦平攝） 中評社台北7月12日電（記者 俞敦平）今日“立法院”院會，中國國民黨“立法院”黨團提案由中國國民黨籍“立委”許宇甄提案修改的選罷法修正草案逕付二讀，引發了民進黨“立法院”黨團的抗議，並提出退回程序委員會重新提出的提案，不過並沒有引發進一步衝突。但國民黨的提案在台灣民眾黨“立法院”黨團的支持下經過表決，贊成退回的有51位，反對的有60位，最終未通過。隨後，國民黨團提議的逕付二讀提案進行表決，贊成的有60位，反對的有50位，該提案獲得通過。



近日，許宇甄提案修訂選罷法，旨在提高罷免門檻，要求罷免案需要獲得過半數選民的同意才能通過。然而，該提案在內政委員會審查時引發激烈爭議，最終藍綠雙方“立委”爆發肢體衝突，導致會議無法繼續進行。



之後，許宇甄撤回原提案，然後再次提出新的修法提案，這次是加嚴連署門檻，除了原先要求填寫國民身分證統一編號外，還需附上身分證的“發證日期”。這項提案的內容與民進黨“立委”吳秉叡之前提出並撤回的版本相同。在今日的“立法院”院會中，由國民黨團提案逕付二讀。



這引發了民進黨團的抗議，民進黨團高舉牌子並在場中高喊反對鳥籠罷免、反對沒收民權和反對逕付二讀等口號，而藍委也在一旁高舉著牌子喊著支持吳秉叡和反對民進黨造謠等口號。至於民眾黨的委員們儘管有投票支持藍營提案，但並沒有參與雙方的爭吵，只是靜靜的坐在位置上。



最後，國民黨團提出的逕付二讀提案獲得通過，並將由國民黨團負責召集朝野協商。