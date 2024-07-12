張麗善促銷雲林雞蛋3盒100元　半小時完售

雲林縣長張麗善12日上午親自促銷雞蛋，300盒雞蛋半小時內售罄。（張麗善臉書） 中評社雲林7月12日電／最近蛋價跌跌不休，雲林縣斗六市蛋雞產銷班第一班今日縣府大廳舉辦促銷活動，白蛋1盒10顆，每人限購3盒新台幣100元，平均1顆才3.3元，中國國民黨籍雲林縣長張麗善親自上陣促銷，現場300盒雞蛋半小時被一掃而空。



張麗善指出，蛋價低迷除與進口太多種雞，造成蛋雞種雞過剩，產銷制度沒有預警機制也是元因。中央部會應該通盤檢討，建立預警機制及長遠過剩，就不會造成雞蛋產量過剩，還要拜託民眾多多吃蛋的困境。



雲林縣長張麗善、養雞協會理事長邱時恩、雲林縣養雞協會理事長李進德、斗六市蛋雞產銷班第一班班長林弘茂、副班長張家銘及班員們、議員陳芳盈秘書郭米蘭等人，12日一同促銷台產雞蛋，現場每盒10顆的雞蛋售價3盒100元，限量300盒不到半小時就售罄。



張麗善表示，蛋價成本每台斤約新台幣30.5元，產地蛋價僅25.5元左右，換句話說每賣出1斤雞蛋，蛋農損失5元，以致蛋價低迷。這次產銷失衡，主要是進口太多蛋雞的種雞，種雞過剩導致，這是產銷制度上沒有好好控制，也沒有預警機制。中央政府應該通盤檢討，從長計議到底要怎樣限量進口種雞，評估下蛋的時程、多久進一批，才不會造成雞蛋過剩。



雲林縣有蛋雞場58家，飼養約96萬隻蛋雞，總產量約占全台2%。



農業處長魏勝德強調，雞蛋營養十分豐富，有益健康，一個人一天吃兩顆蛋，尚無過量疑慮，呼籲大家多多吃蛋。雲林縣養雞協會理事長李進德呼籲，蛋價已經崩盤，希望大家多吃雞蛋，讓蛋價早日回升，產業能得以維持。