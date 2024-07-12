觀光禁團令未解　大陸自由行熱門

台旅展方面僅有“中國旅行社”參展推介大陸自由行產品。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北7月12日電（記者 張穎齊）2024台北國際夏季旅展暨海峽兩岸台北夏季旅展於12日至15日在世貿一館登場，陸方有11省、155名官員及業者獲准來台參加，其中文旅系統官員有29人。由於台旅展設在B區、海旅展設在D區，是分開來辦，台旅展方面僅有一家台灣在地專門對應對岸旅遊的“中國旅行社”，洽詢的台灣人眾多，不過因禁團令緣故，衹有自由行。



中國旅行社推出的大陸自由行包括武當山、山東、四川、江西、河南、貴州、新疆、雲南、福建等，有分15、12、7、6、3日遊不等。



此次旅展分為海旅展（75攤）、台旅展，海旅展為大陸部分；台旅展則台灣部分，台旅展計有全台30個公單位、近200家廠商、近600個攤位展出。而雙方今日一早各自舉行開幕儀式，海旅展是早上9點，台旅展是10點半，僅有台灣旅遊交流協會理事長張家祝、台灣旅遊交流協會執委會主委賴瑟珍有參加兩邊開幕儀式並巡展。海基會副董事長羅文嘉並未參與陸方活動。



而台旅展方面，僅有一家專門對應大陸旅遊的中國旅行社攤位。業者向中評社表示，因現在6月起重啟赴陸旅遊禁團令緣故，僅有開放自由行，今天第一天，來洽詢、購買自由行的民眾不少，滿看好這次買氣，希望這4天愈多人來愈好。



海旅展方面，參展民眾也不少，還有祖籍山東的剪影藝術家周克勝在山東的攤位行銷自己的作品，並對中評社說他經常來往兩岸三地，已從事剪影藝術40多年，常常回山東老家，都有受到大陸官方、民間邀請參加相關活動、推廣剪影藝術。