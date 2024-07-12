賴瑟珍：台9成旅行社做大陸市場盼正向交流

台旅會執委會主委賴瑟珍接受媒體採訪。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北7月12日電（記者 鄭羿菲）“2024海峽兩岸台北夏季旅展”12日於台北盛大開幕，台灣旅遊交流協會執委會主委賴瑟珍表示，旅展是提供一個交流平台，一方面讓台灣民眾有最新、最完整的大陸旅遊資訊，另一方面也讓兩岸旅遊業者交流。台灣旅行社有約3000至4000家，有9成都是做大陸市場，因此大陸市場對台灣旅遊業者而言，扮演非常重要的角色。



“2024台北國際夏季旅展暨海峽兩岸台北夏季旅展”7月12日至15日於台北世貿一館登場，此次大陸有155人來台參展，並設75個攤位，其中公職人員有29人，今年率團來台層級最高官員為安徽省文旅廳副廳長王靖。海旅會台北辦事處主任何婕、安徽省文旅廳副廳長王靖、台灣旅遊交流協會理事長張家祝、執委會主委賴瑟珍等人都出席上午的開幕式。



這場旅展分成台灣與大陸兩區，各自舉行開幕式，賴政府行政部門並無官員出席，海基會副董事長兼秘書長羅文嘉僅參與台方活動。



賴瑟珍在開幕會後接受媒體訪問表示，夏季旅展能夠舉辦真的具有特殊意義，除了獲得台灣的支持外，也需要獲得大陸支持，才能有12個省市、企業來到台灣參展，這也是疫後規模最大的交流團體，台灣旅遊業界非常歡迎，民眾也相當期待。



賴瑟珍強調，旅展有兩個很大的宗旨，一是為民眾開啟兩岸文化旅遊之窗，二是扮演兩岸旅遊業交流平台，台灣旅行社非常多，約3000至4000家，有9成都是做大陸市場，因此大陸市場對台灣旅行業者而言，扮演非常重要的角色。雖然有禁團令、橙色旅遊警示，我們希望今天透過旅展呈現雙方的善意，也希望這樣的善意可以累積，讓兩岸人民可以朝正常交流的方向前進。