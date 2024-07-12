台鐵蒸機女王明啟程　24處最佳拍攝點曝光

一年一度的鐵道盛事“仲夏寶島號”將於13日發車，今年由“蒸機女王”CT273蒸汽機車附掛車廂。（台鐵公司提供） 中評社花蓮7月12日電／一年一度的鐵道盛事“仲夏寶島號”即將於本月13日發車，今年由“蒸機女王”CT273蒸汽機車附掛車廂，行駛花蓮玉里至台東間。台灣鐵路公司公布24處推薦攝影點提供鐵道迷參考，邀請民眾“蹲點”拍下蒸機女王最美模樣。另外，限定販售“簡約工字軌316不鏽鋼方型便當盒”及獨具花蓮特色的“剝皮辣椒風味雞便當”。



台鐵公司公布，仲夏寶島號將於7月13日正式啟程，將由有“蒸機女王”之稱的CT273蒸汽機車，附掛莒光號車廂行駛於玉里至台東間，預計共開行3趟車次沿途停靠玉里、富里、池上、山里及台東等站。



CT273由日本川崎車輛公司於1943年製造，1984年2月除籍，是台鐵目前唯一動態保存的蒸汽機車，2014年起，每年夏季附掛莒光號車廂，以郵輪列車方式，行駛於花蓮、台東間，並停靠特色車站，很受歡迎，總是吸引不少鐵道迷沿路拍攝蒸汽機車鳴笛、冒煙的景象。



台鐵表示，仲夏寶島號來往玉里及台東間的縱谷，沿途可看到黃澄澄稻浪、拔地而起的叢山、幽靜聚落及多個具特色的縱谷車站。仲夏寶島號火車票每次一開賣很快搶完，但今年還有一個參與的方式，就是“蹲點”用快門留下蒸機女王最美的模樣。



台鐵今天公布24個推薦的拍照景點，包括玉里客城橋下稻田、興農陸橋、東里舊站月台、長良陸橋等，提醒鐵道迷拍照時務必要確認處於安全位置，千萬不要侵入軌道及周邊，注意自身安全。



台鐵指出，為振興花蓮地區觀光特別於首航當日，於玉里車站快閃店限定販售，“簡約工字軌316不鏽鋼方型便當盒”，免費贈送扇庫停車再開提袋，衹有限量30組。還規劃蒸氣火車周邊商品，包含了領帶夾、抱枕、保溫提袋、行李吊牌及造型微型積木、立體紙雕卡片，數款限定商品結合蒸汽火車元素。



另外，台鐵夢工場花蓮店限定推出自7月13日起至8月31日購買指定商品加價購活動，並配合活動特別推出2024仲夏寶島號餐盒，獨具花蓮特色的“剝皮辣椒風味雞便當”即將在玉里快閃店1日限定，當日限量販售50個。



主菜選用了花蓮老字號品牌的剝皮辣椒，雞肉則先由主廚精心調製的醬汁醃製後切丁，再與剝皮辣椒一同拌炒，配菜有金針炒菇、青花菜、玉米筍、地瓜及特別調製的養生五色豆，最後再配上開胃又解膩的梅漬蘿蔔球。