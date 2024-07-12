羅文嘉：台商子女夏令營達疫前規模600人

海基會秘書長羅文嘉。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北7月12日電（記者 鄭羿菲）海基會將在7月針對台商子女舉辦夏令營活動，這也是疫情後首度大規模舉辦。海基會秘書長羅文嘉12日表示，今年恢復疫情前600人營隊的規模，報名人數已有約8成，課程包括讓台商子女更加認識台灣，認識“正體字”、台灣發展的歷史，及民主自由制度等。



羅文嘉也針對大陸官員來台參加“2024台北國際夏季旅展暨海峽兩岸台北夏季旅展”表示，希望從觀光開始做起，作為敲開兩岸交流的第一塊。這次對岸有155位朋友來參展規模盛大，陸委會、移民署、觀光署也開放讓將近30名大陸官員來台參展，這是一個善意，希望能帶動未來台方人員也能赴對岸推廣台灣的旅遊。



至於民進黨籍前海基會董事長鄭文燦因桃園市長任內土地開發案涉貪昨遭收押禁見，羅文嘉僅表達，對於司法調查案件，我們不做評論，海基會的工作不會受到影響。



海基會12日下午召開背景說明會，由海基會秘書長羅文嘉回應媒體相關提問。



海基會7月份將展開針對台商子女的夏令營活動，因為疫情期間有受影響停辦3年，直到去年變成小規模舉辦2梯次，今年大陸台商子女夏令營則恢復疫情前三梯次600人的規模，每一梯次6天5夜，讓台商子女回台灣享受好玩的活動外，也加深對台灣的印象與家鄉情感，目前報名人數已有約8成。



夏令營活動針對國小二年級到六年級的孩童，在台中辦理，課程特色包括以遊戲互動的方式讓台商子女認識“正體字”與簡體字的不同，也會有認識台灣發展的歷史，與民主自由的制度，再加上透過參訪瞭解台灣是多元族群的移民社會。