東北鐵鍋燉插旗台中　盧秀燕推薦

盧秀燕推薦東北鐵鍋燉。（中評社 方敬為攝） 東北鐵鍋燉。（中評社 方敬為攝） 中評社台中7月13日電（記者 方敬為）中國國民黨籍台中市長盧秀燕12日出席2024“台中鍋烤節”宣傳記者會，特別向與會者介紹一家台中市罕見的東北鐵鍋燉料理“小媳婦鐵鍋燉”，盧秀燕並曾光顧，直呼口味特別、美味，推薦給大家。小媳婦鐵鍋燉由韋絨富、王曉敏夫婦經營，王是東北哈爾濱姑娘嫁居台灣，特別將家鄉口味帶過來，夫妻倆先在高雄發跡，人氣爆棚，後再來台中開分店。



台中市政府經濟發展局12日在市政大廳舉辦第二屆“2024台中鍋烤節”起跑記者會，盧秀燕與台中市議員一同穿上廚師袍化身大廚，宣布本屆活動將自7月15日到8月15日“開鍋”，邀請各地好朋友到台中市品嚐美味的火鍋及燒烤料理。



盧秀燕隨後進行業者巡禮，走到“小媳婦鐵鍋燉”的攤位時，特別向大家介紹該店特殊吃法，就是鍋料搭配玉米餅，玉米餅黏貼在鍋壁上乾烤，底下是火鍋湯料，別具風味，是道地的大陸東北料理。



小媳婦鐵鍋燉2020年在高雄發跡，是全台第一家東北鐵鍋燉餐廳，甫開業憑著顧客口耳相傳，很快打響名號，不僅台灣人愛吃，許多嫁來台灣的東北媳婦們更愛來此一解鄉愁。



小媳婦鐵鍋燉的老闆韋絨富是高雄眷村二代，老闆娘王曉敏是東北哈爾濱人，特別將家鄉味帶到台灣來，並因應台灣人的飲食習慣，將味道調整成適合台灣人的口味，去年到台中開設占地200坪的旗艦店，顯示其受歡迎的程度。



黃曉敏接受中評社訪問表示，鐵鍋燉是她家鄉特有料理，很高興能引進台灣，與台灣的好朋友分享，到這邊之後有稍微改良，包括湯的濃淡、玉米餅的質地等，在東北玉米餅正常是顆粒比較多，比較偏硬，在台灣大家比較不喜歡吃粗糧，所以她把粉磨得更細。

