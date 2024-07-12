提振士氣！高雄綠營自主加碼一週辦十場宣講

民進黨高雄市黨部宣布在19日前，加碼舉辦十場“反濫權護台灣”說明會。（中評社 蔣繼平攝） 中評社高雄7月12日電（記者 蔣繼平）民進黨籍前海基會董事長鄭文燦因桃園市長任內土地開發案涉貪昨遭收押禁見，讓民進黨士氣受挫。南部是綠營大本營，民進黨高雄市黨部12日宣布自行在19日前加碼舉辦十場“反濫權護台灣”說明會，凝聚基層能量並加強宣傳力道。



民進黨高雄市黨部今天下午舉辦記者會，宣布在“憲法法庭”辯論後，更讓民眾看清藍、白論述的荒謬，將加碼舉辦十場“反濫權護台灣”宣講場次，戳破藍、白兩黨在“國會”濫權的亂象。



在民進黨高雄市黨部主委、市議員黃文益率領下，同黨高雄市議員李喬如、黃秋瑛、鄭孟洳、張漢忠等人到場參加。議長康裕成、議員陳慧文、李雅慧也派員到場支持。



十場宣講活動分別是7月13日在岡山、三民共舉辦2場；14日在岡山、梓官、前鎮共舉辦3場；16日在大寮、燕巢共舉辦2場；19日在楠梓、鳳山、仁武共辦3場。總共將於19日前舉辦十場。



明天將在三民區辦說明會打頭陣的鄭孟洳表示，這次談藍白擴權，更談“國會”亂象，像修法提高罷免門檻或修法恢復黨產等法案，希望透過宣講說明，讓民眾瞭解民進黨訴求，反對藍白共推民主倒退法案。



黃文益強調，因為資訊不對稱，許多民眾只看到“立法院”每天亂亂亂，黨公職有責任站出來，再次向民眾說清楚。會後眾人也用力刺破貼上“國會濫權”的黑、藍、白三色氣球，象徵搓破藍白“國會”亂象。