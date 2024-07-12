黃敬平爆鄭文燦曾說賴這件事　我也瑟瑟發抖

鄭文燦。（中評社 資料照） 中評社台北7月12日電／民進黨籍前海基會董事長鄭文燦因桃園市長任內土地開發案涉貪11日遭收押禁見，民進黨廉政會也宣布停權3年。中國國民黨籍桃園市議員黃敬平11日在政論節目表示，鄭文燦曾當面和他說過“賴清德人和不好、不聰明”，現在想起來真的毛骨悚然，且2020年鄭文燦母親的告別式幾乎是“國葬級”，賴清德被蔡英文帶去弔念時，心裡一定百感交集。



根據《中時新聞網》報導，黃敬平11日在政論節目《關鍵時刻》表示，以前與鄭文燦到日本視察的時候，他們去吃下午茶，鄭當面跟他講過一句話，“賴清德的人和不是那麼好，當時搞成台南市府會對抗，賴清德很不聰明，這樣會影響以後的發展”。



黃敬平也直呼，現在想起來這句話，7、8年前，真是諷刺，但這件事一直沒跟賴講過，“我自己現在也瑟瑟發抖，鄭文燦說賴清德不聰明，但現在被關進去的是鄭文燦，到底是誰不聰明！想起這句話，我毛骨悚然！”



黃敬平還提到，2020年鄭文燦母親的告別式，會場佔地3000坪，上萬人到場弔念，“等於是國葬級規模”，還有送3000元以上花圈花籃的公司行號、個人，寫滿5公尺高、8公尺寬的奉花芳名表，蔡英文率賴清德、蘇貞昌、陳建仁等一眾府院黨重量級人士、官員前來參加，許多大咖當時還要在包廂裡排隊半個小時以上才能輪到捻香，他也在一個包廂裡看到北台灣2、30個建設公司大老闆、總裁都在裡面排隊，可見鄭文燦的政商實力。



黃敬平感慨，恐怕賴清德當時跟著蔡英文到現場，心裡是百感交集。