台打詐專法三讀通過　最重判12年罰3億

《詐欺犯罪危害條例》修正草案三讀通過。（照片：“立法院”“國會”頻道） 中評社台北7月12日電／“立法院”12日三讀通過《詐欺犯罪危害條例》修正草案。其中針對網路廣告平台業者若不配合移除下架詐騙廣告，最重可罰新台幣1億元；鉅額詐欺罪部分，犯罪所得達新台幣500萬元者，將處3年以上、10年以下有期徒刑， 得併科新台幣3000萬元以下罰金；因犯罪利益達新台幣1億元者，處5年以上、12年以下有期徒刑，可併科3億元以下罰金。



打詐四法包括《詐欺犯罪危害條例》、《通保法》、《科偵法》、《洗錢防制法》，其中《詐欺犯罪危害條例》今天於“立法院”會三讀。



《詐欺犯罪危害條例》採就源及溯源“雙源齊清”方向，自源頭強化金融、電信及網路各面向防詐作為，課予相關業者防詐義務；並加重詐欺集團犯嫌刑責及擴大不法利得沒收，以嚴懲詐欺犯罪，建構保護詐欺犯罪被害人機制，提供相關協助及損害填補。



該法除明定各主管機關得以補助、獎勵或輔導方式推動詐欺防制政策外，亦規定金融機構及提供虛擬資產服務之事業或人員，對疑似涉及詐欺犯罪之異常存款帳戶、電子支付帳戶、信用卡或虛擬資產帳號採取之相關作為；被害人遭詐欺未經提領之款項或虛擬資產得予返還。



第39條規範，具一定規模的網路廣告平台業者，如Meta（臉書）、TikTok（抖音）等，需“類落地”在台設置法律代表人，並需配合台灣之防詐措施，網路廣告平台刊登或推播廣告不得含涉及詐欺內容；如未依主管機關通知期限內移除詐騙廣告等，可處新台幣250萬以上、1億元以下罰緩，並限期改正，得按次處罰。另業者若未對涉詐欺帳號於合理期間停止服務、未配合調取資料等，將處新台幣50萬以上、1000萬以下罰鍰，得按次處罰。



在針對詐騙犯罪罰則部分，第43條明定，犯刑法第339條之4之罪，詐欺獲取之財物或財產上利益達新台幣500萬元者，處3年以上、10年以下有期徒刑， 得併科新台幣3000萬元以下罰金；因犯罪獲取財物或財產利益達新台幣1億元者，處5年以上、12年以下有期徒刑，可併科3億元以下罰金。