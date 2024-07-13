中評關注：人情冷暖　綠幾乎沒人聲援鄭文燦

英系王美惠不願談鄭文燦事件。（中評社 資料照） 中評社台北7月13日電（記者 黃筱筠）民進黨籍前海基會董事長鄭文燦因桃園市長任內土地開發案涉貪11日遭收押禁見。黨內綠委低調不評論，連英系“立委”都低調不願公開為鄭說話。對照過去陳水扁涉貪被押時全黨力挺，現在連新系、英系“立委”都不願意公開相挺，鄭應不勝唏噓。



鄭文燦11日晚間確定收押禁見之後，當下從“總統府”到民進黨都不願意回應此事，統一口徑由民進黨廉政會委員會發言，快速於12日起就停權3年，這也代表2026年鄭文燦幾乎沒機會在黨內參選縣市首長。



民進黨“立院”黨團昨天召開黨團大會時，綠委都非常低調幾乎不評論這件事情。連過去與鄭文燦關係交好的英系“立委”也不願公開力挺。挺賴清德“立委”則一樣基調要求檢調勿枉勿縱，還認為外面提到賴英互鬥的戲碼，是宮廷劇看太多。



對照2008年11月11日陳水扁因涉及貪污案件遭到收押禁見，當時賴清德還曾經公開替扁說話，認為司法不應“押人取供”。現在賴清德已坐上大位，日前更嚴肅表達肅清、掃黑、打詐，不分黨派、不問何人。賴表態定調了，民進黨內幾乎沒有人敢違背這個基調，也幾乎沒看到有人出來聲援鄭，除了基隆市湧言會市議員鄭文婷認為法院押人理由沒道理。同為新潮流挺賴“立委”吳思瑤則表態說，民進黨高規格對待涉貪黨公職人員，廉政會馬上生效對鄭文燦停權，不會用政治力影響偵辦。

