鈕則勳：鄭文燦案對賴清德有七利多三風險

文化大學廣告系主任鈕則勳接受中評社訪問。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北7月13日電（記者 張嘉文）民進黨籍前海基會董事長鄭文燦因桃園市長任內土地開發案涉貪11日遭收押禁見，對台灣政局產生哪些影響？中國文化大學廣告系教授兼系主任鈕則勳向中評社表示，如果此事真有賴清德操作痕跡，確實可收“一箭七雕”效果，包括震懾黨內、布局選舉、轉移執政壓力等等。



鈕則勳說，但有另外三個風險，如鄭文燦案高高舉起輕輕放下，社會會質疑這僅是一場秀；以及台南槍擊命案須盡快有破案，否則會被質疑只辦黨內政敵；後續“賴政府”如阻擋“立法院”使用調查權查前朝弊案，也會被質疑是兩套標準。



但整體而言，鈕則勳認為，賴清德利用此次法辦鄭文燦，樹立了自己打貪形象，藍營當然可以用綠營內鬥來定調此事，但不能否認的是，辦自己黨內大咖，對賴清德在爭取綠營支持者和中間選民的認同上會有加分，藍如無有效的反轉戰略，後續會非常不利。



鈕則勳，出生於台北市，鈕祜祿氏，滿族，政治大學政治學博士，學術專長為政治公關、政府公關、競選廣告等項目，過去曾出版多本公關、廣告與人際溝通專書，也是政治觀察家。



鈕則勳接受中評社訪問時表示，鄭文燦案對於民進黨形象雖然有傷，但傷害並不大，基本上來講的話，賴清德作為“總統”，願意去針對黨內大咖開刀，這其中的政治操作邏輯，就是希望讓社會大眾認為他不護短。



也因此，賴清德可能藉由鄭文燦案達到一箭七雕的效果，鈕則勳說，包括1、震懾黨內派系、強化固權，全黨只能鞏固在賴核心之下；2、清除2028黨內的路障，已無人敢挑戰他；3、敲山震虎，劍指蔡英文，畢竟阿燦是小英愛將；4、撕掉少數“總統”的標籤，讓人看到賴仍能以雷霆萬鈞之勢，拉升行政權力；5、主導議題設定，“國會”改革議題都不見了；6、轉移兩岸關係對其不利或他無力處理的焦點；7、強化改革印象，之後藍白大咖若被司法辦了，也無法高喊政治迫害、司法不公。