鄭文燦涉貪衝擊執政信任？余元傑：前任的事

嘉南藥理科技大學社會工作系教授余元傑。（中評社 蔣繼平攝） 中評社高雄7月14日電（記者 蔣繼平）民進黨籍前海基會董事長鄭文燦因桃園市長任內土地開發案涉貪遭收押，親綠的台灣民意基金會12日公布最新民調有39.4%民眾認為會嚴重降低對民進黨政府的信任感。嘉南藥理科技大學社會工作系教授余元傑接受中評社訪問指出，這衝擊的是蔡政府的威信，如果多來兩個“鄭文燦們”，外界反而會對新的“賴政府”耳目一新，但對綠推動罷免會有影響，但因不是馬上投票，時間拉長，到時還很難說。



余元傑為台灣師範大學三民主義研究所博士，教學專長為“憲法與立國精神”、孫中山思想、立法論、民主法治與生活、開會與選舉、社會學、社會問題、社會工作研究方法等。



台灣民意基金會12日公布最新民調，40.4%民眾對此感到意外、43.5%不意外。另有39.4%民眾認為會嚴重降低對民進黨政府的信任感、41.3%認為不會。台灣民意基金會董事長游盈隆表示，這還只是案發初期的現象，顯然鄭文燦涉貪案已嚴重衝擊近800萬人民對民進黨政府的信任感，是非常嚴重警訊。



余元傑指出，過去蔡政府八年執政有許多爭議案件，例如超思雞蛋、疫情期間的疫苗、口罩、快篩等爭議，甚至到最近的輸液短缺問題，大家都在看新的“賴政府”會怎麼處理，如果賴清德願意好好處理，那會不會讓民眾有“耳目一新”的感覺？這樣是會有的。



余元傑指出，爆發鄭文燦的案子衝擊對民進黨政府信任，但是對賴清德來說，那是“前任”的，又不是對“賴政府”，所以，若繼續辦下去，對現任的執政者來說可能會提升威信，這個衝擊到的政府威信是上一任的蔡英文政府。



所以對“賴政府”沒有太多影響？



余元傑認為，如果多來兩個“鄭文燦們”，大家觀感就會不一樣，會發現原來蔡政府這麼多有爭議的案子，然後賴清德上任後一一挖出來清掉。所以其實用不著好擔心，因為以前政府如何如何，新任的上任者只要一句話“不在我任內”就解決了。

