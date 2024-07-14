余元傑：賴清德有非贏不可的性格　繼續鬥爭

嘉南藥理科技大學社會工作系教授余元傑。（中評社 蔣繼平攝） 中評社高雄7月14日電（記者 蔣繼平）民進黨籍前海基會董事長鄭文燦因桃園市長任內土地開發案涉貪遭收押，怎麼看賴清德的下一步？嘉南藥理科技大學社會工作系教授余元傑接受中評社訪問表示，賴並不是“天威難測”的政治人物，但非贏不可的性格，對內當然會繼續鬥爭，綠營提早靠過去或輸誠只是非優先目標，藍、白就算認輸可能還是會被打趴在地上，從鄭文燦案觀察起來，有舊案的都要緊張，藍、綠、白只不過是優先順序而已。



余元傑為台灣師範大學三民主義研究所博士，教學專長為“憲法與立國精神”、孫中山思想、立法論、民主法治與生活、開會與選舉、社會學、社會問題、社會工作研究方法等。



余元傑表示，長期觀察賴清德從政以來的言行，其實賴的心態、想法、做法的大方向都很容易抓，因為賴並不是“天威難測”的那種政治人物，賴的個性是“好惡分明、直來直往”，賴又很“堅持原則”，所以從就職演說到近月幾次公開說話，都很容易清楚賴要做什麼。只是目前大家驚訝“怎麼這麼早就動手”，怎麼都沒有給譬如3個月或半年的時間，讓黨內該投誠的投誠，該收編的收編的蜜月期。



賴清德展開“掃黑、肅貪、打詐”，余元傑認為，掃黑一直是現在進行式，打詐就看有沒有新的結果，因為期待不大，肅貪則是代表新的開始，後面當然會繼續辦下去。



余元傑表示，這部分可以觀察到，鄭文燦的案子，並沒有立新案子，而是拿舊案來打，所以哪些人有舊案，就會“剉咧等”。畢竟外界以為鄭文燦的這件案子7年前就停擺了，要舊案重啟也總有一些鋪陳，結果直接就辦下去。會不會繼續對內鬥爭下去？當然會，之後是藍、是綠、是白？就是優先順序選擇而已，誰有舊案，自己都會最清楚。



優先順序有脈絡可循？

