莊嚴：殺自己人快又省是新潮流傳統

民進黨前組織部副主任莊嚴。（中評社 盧誠輝攝） 中評社桃園7月16日電（記者 盧誠輝）民進黨籍前海基會董事長鄭文燦因桃園市長任內土地開發案涉貪11日遭收押禁見，民進黨前組織部副主任莊嚴接受中評社訪問表示，賴清德是個睚眥必報的人，再小的仇恨也一定要報復到底，鄭這次被抓到把柄後，賴當然就毫不客氣下重手，因為殺自己人快又省是新潮流的傳統。



莊嚴，2000年大選時是陳水扁台南競選總部執行總幹事，後來歷任民進黨台南縣黨部執行長、中央黨部組織部副主任，紅衫軍百萬人倒扁總部副總指揮、人民最大黨副秘書長、台南市議會顧問等職。現為黨外新連線召集人。



曾是賴清德在1996年參選第3屆“國大代表”選舉時所發表的“啄木鳥宣言”文宣起草人之一的莊嚴指出，賴是個是睚眥必報的人，再小的仇恨也一定要報復到底，這就是賴的人格特質，未來民進黨內已沒人敢再挑戰賴的權威。



莊嚴認為，對賴清德來講，現在處理蔡英文的“大阿哥”鄭文燦，一點也不讓人意外。7年前就發生的事情，為何現在才爆發？相信大家都很清楚，這絕對是民進黨的內鬥，就是賴為了要在黨內立威，所以拿鄭來祭旗，讓7月21日民進黨職改選，沒人敢再違背賴的個人意志。



他說，民進黨派系新潮流一直流傳有一句名言就是“殺自己人比較快也比較省”，因為鄭文燦是賴清德目前在黨內的最大潛在威脅對手，當鄭在被抓到把柄後，早已成為賴的俎上肉，所以賴才會下重手，除之而後快。



莊嚴強調，賴清德未來一定會比蔡英文更獨裁，因為性格決定命運，過去蔡即使跟民進黨內的派系有些不舒服或不愉快，但還是會勉強妥協，盡量讓黨內各派系達到恐怖平衡，但賴不一樣，賴不是一個會妥協的人，當賴決定要怎麼幹就一定會幹到底。