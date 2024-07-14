談特朗普遇襲　陳水扁遺憾319槍擊沒真相

陳水扁14日接受媒體訪問。（邱議瑩服務處提供） 中評社高雄7月14日電（記者 蔣繼平）美國大選共和黨候選人特朗普13日傍晚在賓夕法尼亞州巴特勒展開選舉造勢活動時遭遇槍擊，導致右耳與臉部濺血。在2004年大選時曾遭槍擊的陳水扁14日受訪時表示，他聽到消息很震驚，但也聯想到20年前的319槍擊案，並指若檢察官有辦鄭文燦案件的精神早就破了，結果至今沒有交代，這點讓他很遺憾。



陳水扁14日在“微微笑廣播網”電台錄製“有夢上水”節目專訪民進黨“立委”邱議瑩，並接受媒體訪問。



針對美國大選期間發生槍襲事件，陳水扁表示，聽到在競選活動、造勢大會發生槍擊案真的非常震驚，美國這樣的民主國家，有人對重要的“總統”候選人開槍，所幸最後逃過一劫，當然讓他想到自己20年前的319槍擊案，當年同樣是選舉活動，最後一天發生在台南民主聖地，賓州也可以說是美國的民主聖地、革命發源地，他認為有很多巧合。



陳水扁指出，他被子彈射到肚子，特朗普被射到耳朵，所以要特別小心，美國會發生，台灣也要小心。



陳水扁認為，20年前，也就是2004年的319槍擊案，到目前為止沒辦法做一個交代，別說對他交代，他還被扭曲說是自導自演，但這是沒有的事情。他接著問，難道不用對選民交代嗎？若以檢察官辦鄭文燦案，那種鍥而不捨的精神來辦319槍擊案，早不知道可以破幾件了，也就是可以辦好幾件319槍擊案，結果至今沒有交代，這點讓他很遺憾。



媒體追問，槍擊案對美國選舉會不會有影響？陳水扁則認為，這要看對手是誰，若拜登繼續競選連任，發生槍擊案對現任者應該是比較不利，若民主黨最後被迫不得不換人，若換成是女性、年輕候選人，最後結果可能還是很難預料。