朱立倫：國民黨訪美團將向特朗普表達慰問

國民黨主席朱立倫受訪時談到特朗普遇刺。（國民黨提供） 中評社台北7月14日電（記者 張嘉文）正在衝刺美國大選的前總統特朗普13日傍晚於賓夕凡尼亞州舉行造勢演說時遭槍擊，震驚全球，中國國民黨主席朱立倫14日受訪時對此表示，國民黨已在第一時間表達關心，希望特朗普平安順利過關。



朱立倫也提到，本次國民黨本就規劃組團參加美國共和黨提名大會，14日晚上就會出發，所以也會向共和黨方面表達對特朗普的關心，建立台美之間深厚友誼，以及國民黨跟美方深厚友誼。



國民黨此次的訪美團由副秘書長江俊霆帶隊，團員包括智庫副執行長、桃園市議員凌濤、駐美副代表秦日新、國民黨副發言人康晉瑜、青年團總團長羅雍勝等人。



特朗普13日在賓州造勢時，正在台上激昂地批評拜登政府，突然感覺右耳不適，隨即伸手摀臉蹲下，大批維安人員衝上台將他團團包圍，將他護送下台，但是他不顧混亂場面與傷勢，不斷要隨扈“等一下”，隨後轉身握拳高舉右手，並向在場支持者大喊“fight！fight！”。



朱立倫14日下午出席國民黨第三波民主改革、國會改革說明會的新北板橋場，他在受訪時對此表示，強烈譴責任何形式的政治暴力，第一時間也透過國際部與駐美代表處轉達慰問與關心，期望特朗普能夠早日康復。



朱立倫說，任何民主國家都不允許、不應該發生這類事件，明天開始美國共和黨全國共和黨大會將連續四天在威斯康辛州舉行，會有包括特朗普接受提名與副總統提名的會議，國民黨代表團14日啟程前往參與，會跟共和黨方面表達關切與關心。