中評關注：特朗普遭槍擊　影響台灣政治？

在基隆市長謝國樑遭罷免之際，賴清德13日上午前往基隆慶安宮參香，被認為替“拆樑”助陣。與賴清德同台的姪子、基隆市議長童子瑋(左一)被藍營指為罷免案要角。（取片取自賴清德臉書） 中評社台北7月15日電（記者 黃筱筠）美國大選在共和黨總統參選人特朗普遭槍擊後，外界普遍認為選情有利特朗普。賴清德第一時間透過府方發布新聞稿表達關心並譴責政治暴力，民進黨政府是否看到選情變化率先表態？而特朗普遭到槍擊後，很可能會讓美國社會政治上對立更加嚴重，這個風氣會不會影響到台灣政治，讓賴上台後政治局勢更惡化。



特朗普在賓州造勢遭到槍擊，事情發生當下，特朗普不忘舉起手剛喊“Fight！”底下支持者也回應“USA”整個場面非常戲劇化，對於凝聚特朗普支持者非常有利。而且事件發生在賓州，一向是美國大選的“搖擺州”，特朗普自述遭到槍擊加上特朗普耳朵與臉上血跡畫面不斷播放，很可能讓“搖擺州”穩了。



特朗普造勢遭到槍擊事件，跟台灣2004年3月19日發生陳水扁遭到槍擊案，頗為雷同之處。當時是大選前一天，陳水扁聲勢遠不如連戰與宋楚瑜的組合，槍擊案發生後扁成功連任。這次美國大選一樣，現任總統拜登、特朗普雙方差距非常接近，外界也認為這次槍擊案發生後，特朗普很可能拿下勝選。



但台灣當時槍擊案發生在投票前一天，美國選舉在11月，槍擊案發生還有4個月時間，這個效應能否像319槍擊案一樣，影響選舉結果，現在還不得知，還需要觀察後續特朗普陣營與拜登陣營回應，現在就傳出槍手是共和黨員，這項槍擊後續還有很多可能性的發展。



賴清德在特朗普發生槍擊案時，就由府方發出新聞稿關心特朗普並且譴責政治暴力，這樣的回應平鋪直述並未特別靠向哪陣營。民進黨過去有前車之鑑，在美國大選時態度明顯支持當時民主黨候選人希拉蕊，最後由共同黨特朗普當選，而在特朗普尋求連任時也傾向支持特朗普，卻是民主黨拜登勝選。常常押錯寶的民進黨現在對美國大選趨於保守，表態不至於太過於公開。

