謎之槍擊　嚴震生：特朗普領先不需自導自演

政治大學教授嚴震生。(中評社 資料照) 中評社台北7月15日電／美國總統參選人特朗普13日在賓州造勢發生槍擊事件，右耳和臉部流血，他被隨扈護送下台離場時，不忘振臂向支持者高喊“Fight”。針對特朗普遭槍擊，有人懷疑是不是“自導自演”，政治大學教授嚴震生認為，川普現在是領先者，不需要自導自演這種事。



主持人王淺秋14日在TVBS政論節目《新聞大白話》中問到，特朗普槍擊案網路上熱搜關鍵字出現“自導自演”， 有這個可能性嗎？嚴震生分析表示，319槍擊案到底該怎麼解釋說，子彈就這樣滑過，若再試射一次，不可能做到嘛。同樣的，特朗普這個也是，怎麼可能自導自演，頭搖擺時，剛好滑過去。除了耳朵，其他完全沒傷到，這可能性很低。



《中時新聞網》報導，嚴震生接著表示，有人會不會想，可能有發射，但其他就在底下弄一下，但看到鏡頭，彈道就這樣過來，很難說是自導自演。但是大家會認為特朗普這個人常常會有一些出奇的想法，但他現在是領先者，不需要做這種事。



至於美國總統拜登，嚴震生認為，拜登經常出問題，大家都說要不要換“登”，他舉例說，比如他家的燈泡會閃一閃，當你要換“燈”時，他又亮了，你會覺得再用一下吧，說不定又撑了很久，但是忽然又秀逗了。所以真的沒辦法解釋拜登，他的幕僚說看到拜登都是亮的，可是大家看到他時，又閃一閃。