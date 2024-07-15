賴喊話勿以民主反民主　黃國昌：在說綠委？

民眾黨團總召黃國昌。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北7月15日電（記者 鄭羿菲）賴清德15日表示不希望任何人在民主的社會“用民主反民主”。台灣民眾黨“立法院”黨團總召黃國昌反問，賴清德是如此評價民進黨“立法院”黨團嗎？像是半夜去撬開“立法院”的門、癱瘓議事等，新的綠色黨國正在成形，這才是賴清德該正視、深切檢討的。



今天是台灣解嚴37周年，賴清德上午前往“國發會”檔案局視察，賴清德說，不希望任何人在民主的社會，用民主反民主，不希望過去站在人民的對立面，與極權主義站在一起的人，企圖想要把國家帶往過去。



台灣民眾黨“立法院”黨團15日連續召開“反歧視 爭平等 拒抹紅”、“利益輸送的鄭文燦 避重就輕的“內政部”2場記者會，民眾黨團總召黃國昌、副總召黃珊珊、幹事長吳春城、“立委”陳昭姿、林國成、麥玉珍、張啟楷出席。



黃國昌會後接受媒體訪問反問，老實說，他有點聽不懂，賴清德要表達的意思到底是什麼？是在說民進黨“立委”的行為嗎？也就是民進黨“立委”黃捷等人半夜去撬開“立法院”的門，霸占委員會，不讓大家開會，也造成其他委員會癱瘓，這是透過民主反民主嗎？這是賴清德對於民進黨“立院”黨團表現的評價嗎？



黃國昌說，新的綠色黨國正在成型，這才是賴清德該關心的高度，賴清德應該要深切的檢討、提出反省，且趕快改正。