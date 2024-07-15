介文汲：特朗普若重回白宮恐不挺綠抗中保台

台灣前駐紐西蘭代表介文汲。（中評社 資料照） 中評社台北7月15日電（記者 楊騰凱）美國共和黨“總統”參選人特朗普13日在賓州造勢時遭遇槍擊，台灣前駐紐西蘭代表介文汲向中評社分析，這一槍反而讓拜登倒下，美國賭盤開出特朗普有七成勝算。特朗普執政主軸在經濟，而非伸張美國霸權。若他重回白宮，支持綠營的抗中保台對他來說可能不划算。



介文汲為政治大學外交系、比利時布魯塞爾自由大學國際關係系雙碩士，曾任台灣駐美代表處“國會”組組長、駐美代表處政治組組長、台“經濟部”經貿談判代表辦公室副總談判代表、駐紐西蘭代表等職，在外交系統有30年工作經歷。



介文汲表示，現在有人講說，這一槍打下去是拜登倒下去，特朗普站起來。民主黨有可能換掉對拜登的提名，因為選舉最後都是需要花錢，如果民主黨的金主不捐錢了，拜登想選也選不下去，所以現在關鍵在於民主黨金主的動向，美國選舉要花的是大錢，可能上看十幾億美元，沒有錢拜登選不下去的，拜登現在確實面臨到四面楚歌的境地。



介文汲指出，雖然目前民主黨大咖還沒公開表達希望換人，不過對民主黨來說，要換就要快，否則距離11月5日的投票日時間也不多了，情勢相當倉促。如果要換掉拜登，最好要在7月底前動作，這樣至少還有一點翻盤的機會。對拜登來說，這其中的變數就是民主黨領導人物的態度，例如美國前總統奧巴馬、克林頓以及前眾議院議長佩洛西等，如果他們明確希望拜登退下來，那拜登大概也很難抗拒。

