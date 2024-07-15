邱議瑩被扁點名高雄市長大黑馬　許智傑表態

邱議瑩日前在陳水扁廣播被點名是高雄市長大黑馬。（取自邱議瑩臉書） 中評社台北7月15日電（記者 黃筱筠）2026年高雄市長選舉綠營有多人爭取，陳水扁指民進黨“立委”邱議瑩將是“大黑馬”；邱議瑩在扁的節目上也表示，對自己溝通協調能力及意志力有信心，如有機會，會認真思考朝此方向邁進，為高雄做更多貢獻。



民進黨在高雄市具優勢，被點名有意爭取參選2016高雄市長者眾，包括綠委賴瑞隆、林岱樺、許智傑、邱議瑩，以及親賴清德的“總統府”秘書長、前屏東縣長潘孟安。



新潮流綠委許智傑今天受訪時聽到這個問題時面帶微笑說，高雄在前市長陳菊、現任市長陳其邁努力下，現在很多人都想來，高雄不管科技、經濟、美麗等都是很好城市，大家有意願都給予鼓勵，“我個人是慎重往這方向思考”，



至於“總統府”秘書長潘孟安也傳出有意願參選高雄市長？許智傑說，他很優秀，潘當屏東縣長時喊了“我屏東、我驕傲”，是非常優秀人才，有意願到高雄參選市長都非常歡迎。



現年53歲的邱議瑩曾罹患卵巢癌導致終生不孕，最近在許多議題上積極發聲，感覺上走出抗癌後，對政治有更上一層樓的打算。邱議瑩接受陳水扁廣播節目訪問也說，對自己溝通協調能力及意志力有信心，如有機會，會認真思考朝此方向邁進，為高雄做更多貢獻。



邱議瑩夫婿李永得曾任高雄市副市長、“客委會”主任委員、“文化部部長”、“行政院政務委員”等職。