黃國昌揭鄭文燦案內幕　批官方為權貴做醜事

民眾黨團總召黃國昌。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北7月15日電（記者 鄭羿菲）民進黨籍前海基會董事長鄭文燦因桃園市長任內土地開發案涉貪11日遭收押禁見。台灣民眾黨團總召黃國昌日前揭露從地方到中央一條龍服務權貴，非鄭文燦個人可完成，黃國昌15日再度緊咬“內政部”避重就輕，不要遮掩、迴避過去為了權貴所做的醜事！



鄭文燦涉華亞科土地開發案收賄新台幣500萬元，遭到桃園地院裁定收押禁見，至少得羈押2個月。黃國昌日前召開記者會，揭露從地方到中央一條龍替權貴變更農地的貼心服務，但“內政部”回應“同意申請不是同意變更”，讓黃國昌再度召開記者會，要戳破“內政部”的謊言。



台灣民眾黨“立法院”黨團15日連續召開“反歧視 爭平等 拒抹紅”、“利益輸送的鄭文燦 避重就輕的“內政部”2場記者會，民眾黨團總召黃國昌、副總召黃珊珊、幹事長吳春城、“立委”陳昭姿、林國成、麥玉珍、張啟楷出席。



黃國昌再度重復解說華亞科土地開發案的時間軸，他表示，早在2014年3月18日“內政部”都市計劃委員會就已駁回行賄的廖俊松等人希望將農業區、保護區變更為產業專用區，但2017年9月廖俊松行賄鄭文燦，鄭文燦特別親自主持會議，讓整個土地變更開發案捲土重來。

