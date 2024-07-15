特朗普遇襲影響訪美？盧秀燕低調祝早日康復

盧秀燕致詞。（中評社 方敬為攝） 中評社台中7月15日電（記者 方敬為）美國共和黨總統參選人特朗普日前遭槍擊，震驚國際，中國國民黨籍台中市長盧秀燕外傳規劃7月底訪美，今天被問到對特朗普遇襲的看法，她回應表示，謹代表台中市祝福特朗普先生早日康復。在媒體要進一步追問是否影響訪美行時，盧秀燕則邁開步伐離開，態度低調。



亞洲台灣商會聯合總會15日在台中市召開第31屆第3次理監事聯席會議，上午舉辦開幕典禮，包括蕭美琴、中國國民黨籍台中市長盧秀燕、“立法院副院長”江啟臣、“僑委會委員長”徐佳青、民進黨籍“立委”何欣純、邱志偉等人受邀出席為大會揭幕並致詞。



盧秀燕代表在地首長致歡迎詞表示，台商在海外拚經濟非常辛苦，人在海外心繫家鄉，政府很多事做不到的要靠台商解決，民眾在海外遇到困難也感謝台商朋友幫忙，她也要謝謝台商的努力付出，也期待台商朋友回流台灣，能選擇到台中投資，台中市的人口已突破285萬人，創歷史新高，穩居台灣第二大城市。



盧秀燕提到，在重大建設方面，市府正在建全台最大的會展中心，未來配合台商朋友，可以在自己的故鄉辦展覽、滿足大家的需求，希望大家能賺大錢，事業順利。台中市的投資環境佳，根據“經濟部”“投資台灣三大方案”，外資或台商落地台中的就有309家，家數是全台第一，金額超過新台幣3474億元，創造24000就業機會，歡迎台商朋友多來台中、移居台中，市府會做到最好，歡迎鮭魚返鄉，市府會提供最好的服務協助大家落地。

