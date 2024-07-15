詹江村爆鄭文燦養肥貓　王義川涉掏空桃園

王義川擔任桃園航空城董事長期間，編列預算去大陸旅遊。（照片：詹江村提供） 中評社桃園7月15日電（記者 盧誠輝）民進黨籍前海基會董事長鄭文燦因桃園市長任內土地開發案涉貪11日遭收押禁見，中國國民黨籍桃園市議員詹江村接連幾天不斷猛爆鄭過去當桃園市長時的料，詹今日接受中評社訪問時再爆料狠批鄭巧立名目養肥貓，指民進黨政策會執行長王義川在鄭市府時代擔任桃園航空城董事長，未經過議會同意就涉嫌掏空桃園土地，私下挪用預算發行股票。詹酸王根本是桃園敗家子。



詹江村表示，民進黨在2018年地方選舉時，因台中市和高雄市都敗選，所以當時很多原本擔任台中和高雄市府官員的閒雜人等，都丟到桃園市給當時連任市長的鄭文燦養，這些人當時在桃園坐領高薪當肥貓。



王義川是民進黨“正國會”龍頭林佳龍任台中市長時的交通局長，林2018年12月競選連任失敗，鄭文燦2019年3月任命王義川擔任桃園航空城董事長，被視為是拉攏“正國會”。



他指出，最讓他看不慣的就是桃園航空城，當時因土地還沒徵收，所以在國民黨籍前桃園縣長吳志揚的時代，是以縣府官員兼職，所以無須編列冗員預算。但在鄭文燦選上桃園市長後，竟在土地還沒有徵收完成時，就巧立名目設立董事長、總經理和副總經理等肥缺，讓桃園市府每年須多花新台幣1千多萬元的薪資來養冗員。



詹江村痛批，尤其是在王義川擔任桃園航空城董事長期間，更是巧立名目涉嫌掏空桃園土地，私下挪用預算發行股票，直到隔年才提議會補審，當場就被多位國民黨籍桃園市議員趕出議事場。

