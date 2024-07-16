特朗普遭槍擊　曾偉峯：美國民意更兩極化

政治大學國際關係研究中心助理研究員曾偉峯。（中評社 資料照) 中評社台北7月16日電（記者 俞敦平）針對特朗普被槍擊事件及其對美國大選和國際關係的影響，政治大學國際關係研究中心助理研究員曾偉峯今接受中評社訪問時指出，該事件將加劇美國內部的兩極分化，鞏固共和黨支持者的同時，可能讓民主黨的支持者因不安而團結。這樣的情況下，美國的民意兩極化現象將會更加嚴重。此外，事件可能會對美中台關係產生間接影響，民主黨為了淡化此事，將會重視外交包含兩岸等議題以應對。



美國時間13日，美國前總統特朗普在賓州造勢活動中遭遇槍擊，事件造成包括槍手在內的兩人死亡，三人受傷，其中傷者包括特朗普本人。當槍聲響起時，特朗普立即趴下，特勤人員迅速將他護送離開現場。儘管右耳上部中彈並流血，特朗普仍然保持冷靜，並在被護送下台時振臂高呼“戰鬥”（fight）。這件事普遍被認為對美國社會和政治格局產生了深遠影響。其中包含即將舉行的美國總統大選、造成美國社會更加撕裂對立甚至是影響到美國在國際上的形象和地位。



中評社特別專訪了政治大學國際關係研究中心助理研究員曾偉峯，分析此事件的影響。曾偉峯是美國北德州大學政治學博士，專長為東亞政治與經濟發展、國際關係，曾任淡江大學中國大陸研究所助理教授、“國防安全研究院”量化分析與決策推演中心助理研究員，現為政治大學國際關係研究中心助理研究員。



曾偉峯進一步指出，討厭特朗普的人也可能會因為擔心他在槍擊事件後的選舉優勢而更加活躍，甚至可能會相信陰謀論，認為這次事件是特朗普自導自演的。這樣的陰謀論可能會讓民主黨加快整合出一個強有力的候選人，不管是要挑戰連任的美國總統拜登還是其他人。因此儘管外界普遍認為此次槍擊案普遍對特朗普有利，但曾偉峯認為離美國總統大選還有一段時間，關鍵是在民主黨的整合上面，此事目前對美國總統大選最大的影響是造成了美國政治更為兩極化。

