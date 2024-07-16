曾偉峯：特朗普若當選　影響全球政治格局

政大國關中心助理研究員曾偉峯。（中評社 資料照） 中評社台北7月16日電（記者 俞敦平）政治大學國際關係研究中心助理研究員曾偉峯在接受中評社訪問時指出，拜登與特朗普的外交政策截然不同，這將對美國的國際地位和全球話語權產生重大影響。特朗普若當選，將重拾孤立主義，而拜登則會加強民主聯盟的合作，這些變化將深刻影響全球政治格局。曾偉峯表示，特朗普的政策可能在短期內對中國施加更大壓力，但從長期來看，這會削弱美國的領導地位，並可能損害美國與盟國之間的關係，從而提升中國和俄羅斯的國際地位。



美國時間13日，美國前總統特朗普在賓州造勢活動中遭遇槍擊，事件造成包括槍手在內的兩人死亡，三人受傷，其中傷者包括特朗普本人。當槍聲響起時，特朗普立即趴下，特勤人員迅速將他護送離開現場。儘管右耳上部中彈並流血，特朗普仍然保持冷靜，並在被護送下台時振臂高呼“戰鬥”（fight）。這件事普遍被認為對美國社會和政治格局產生了深遠影響。其中包含即將舉行的美國總統大選、造成美國社會更加撕裂對立甚至是影響到美國在國際上的形象和地位。



中評社特別專訪了政治大學國際關係研究中心助理研究員曾偉峯，分析此事件的影響。曾偉峯是美國北德州大學政治學博士，專長為東亞政治與經濟發展、國際關係，曾任淡江大學中國大陸研究所助理教授、“國防安全研究院”量化分析與決策推演中心助理研究員，現為政治大學國際關係研究中心助理研究員。



曾偉峯首先強調，外交政策是內政的延伸，美國大選結果對美中台之間的權力變化以及美國在全球安全環境中的地位將起到至關重要的作用。

